POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 28. Februar 2023, 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener entstanden. Eine 17-Jährige aus Stuhr befuhr mit einem Traktor die Siekstraße in Richtung Groß Mackenstedt. Zwischen dem Mühlenweg und der Straße "Im Schafsiek" wich sie einem Reh aus und kam mit dem Traktor nach rechts von der Fahrbahn ab. ...

