Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugen stellen Taschendieb

Schwerin (ots)

Eine 54-jährige Schwerinerin sowie ein 33-Jähriger stellten am gestrigen Tag einen Taschendieb am Lankower See in Schwerin.

Während die Geschädigte gestern gegen 11:45 Uhr im Lankower See badete, bemerkte sie einen sich auffällig verhaltenden Herrn am Ufer. Als dieser mit seinem Fahrrad davonfuhr, wollte die Geschädigte sich vergewissern, dass sich ihre Wertsachen noch am Ufer befinden. Ihre Befürchtung eines Diebstahls bestätigte sich, ihr Rucksack war nicht auffindbar. Die Geschädigte und ein 33-jähriger Zeuge versuchten fußläufig den Tatverdächtigen einzuholen und baten zusätzlich eine 54-jährige Radfahrerin um Hilfe. Dieser Schwerinerin gelang es den Flüchtigen zu stoppen. Zu dritt hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten gaben der Eigentümerin den Rucksack zurück. Bezüglich des Vorfalls zeigte sich der Mann bereits geständig. Gegen den 45-jährigen Deutschen ist Anzeige wegen Diebstahls erstattet worden.

Die Polizeiinspektion Schwerin bedankt sich an dieser Stelle bei den couragierten Zeugen, die der Frau zur Hilfe kamen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell