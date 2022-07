POL-SN: Polizei stellt Diebesgut bei einem 45-Jährigen sicher

Schwerin (ots) - Die Polizeistation Schwerin Lankow ist in der Woche vom 11.-15.07.2022 geschlossen. Anzeigenerstatter sowie Bürger mit anderen Anliegen haben die Möglichkeit sich jederzeit an die Beamten des Hauptrevieres Schwerin in der Graf-Yorck-Str. 6 in Schwerin zu wenden (Telefonnummer: 0385/5180-2224). Alternativ können die Polizeibeamten in der Polizeistation Mitte in der Schloßstraße 10 kontaktiert werden. ...

mehr