Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einrichtung

Speyer (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 09.03.2023, 16:45 Uhr bis 10.03.2023. 07:30 in eine Einrichtung in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer ein. Hierzu drückten die Täter die zwei Schiebetüren ein, welche zum Eingangsbereich führten. Ein weißes Sparschwein mit 10EUR Inhalt wurde entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 EUR

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeuge unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

