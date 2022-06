POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des Fusion Festivals in Lärz

Neubrandenburg (ots) - In den vergangenen zwei Nächten kam es in Neubrandenburg zu zwei Einbrüchen, bei denen ein Wohnhaus und ein Imbiss betroffen sind. Ein Einbruch ereignete sich am 20.06.2022 in einem Mehrfamilienhaus im Vogelviertel. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht gegen 02:30 gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Kranichstraße und entwendete ein ...

