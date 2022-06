Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Firmentransporter in Neubrandenburg entwendet

Neubrandenburg (ots)

In den Morgenstunden des 20.06.20222 wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg der Diebstahl zweier Firmentransporter mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige die Transporter am 18.06.2022 gegen 19:20 Uhr vom Gelände eines Sanitätshauses in der Mirabellenstraße in Neubrandenburg. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um weiße Mercedes-Benz Sprinter mit jeweils einem blauen Logo als Aufschrift. An den Fahrzeugen des Baujahrs 2016 waren die amtlichen Kennzeichen HST-RF103 und HST-RF104 angebracht. In den Sprintern befand sich zudem verschiedenes medizinisches Equipment. Der Schaden beläuft sich auf ca. 38.000 Euro.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Fahrzeuge. Die Ermittlungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum Verbleib der Transporter machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell