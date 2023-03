Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - LKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Speyer (ots)

Am 10.03.2023 um 0:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 28-jährigen LKW-Fahrer in der Auestraße und stellte bei ihm Marihuanageruch und Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf THC. Daher untersagten die Beamten dem LKW-Fahrer die Weiterfahrt, verbrachten ihn zur Dienststelle und entnahmen ihm eine Blutprobe. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

