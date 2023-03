Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots)

Zwischen dem 06.03.2023, 18 Uhr, und dem 07.03.2023, 9 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Eingangstür eines Vereinsheims in der Friedrich-Ebert-Straße und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 5400 Euro. Allerdings gelang es dem oder den Tätern nicht, in das Vereinsheim einzudringen.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld bzw. im Woogbachtal unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

