POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen am Mittwoch: Geschwindigkeit in der Burgstraße und Im Erlich, Durchfahrtverbot in der Wormser Straße

Die Polizei Speyer führte am Morgen des 08.03.2023 eine Schulwegkontrolle an der Siedlungsgrundschule durch. Die Beamten kontrollierten hierbei 21 Fahrzeuge und ahndeten fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Bei einer Standkontrolle in der Wormser Straße zwischen 10 Uhr und 10:40 Uhr überwachten die Beamten das Durchfahrtverbot an der Einmündung Große Greifengasse und ahndeten den Verstoß eines Radfahrers. Hintergrund der Kontrolle an dieser Örtlichkeit waren Bürgerbeschwerden über Radfahrer, die das Durchfahrtverbot missachten. Bereits am Sonntag, den 05.03.2023, zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr und am Montag, den 06.03.2023, zwischen 15:50 Uhr und 16:20 Uhr hatte die Polizei Speyer die Wormser Straße überwacht. Hierbei ahndeten die Beamten am Sonntag fünf Radfahrer und am Montag drei Radfahrer wegen Verstöße gegen das Durchfahrtverbot.

Zwischen 11:30 Uhr und 12:40 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen mittels eines Lasermessgeräts in der Burgstraße durch. Sieben der 24 gemessenen Fahrzeuge fuhren hierbei zu schnell. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern gemessen.

