POL-PDLU: Polizei - Was macht die eigentlich? Und wie werde ich zur Polizistin/zum Polizisten?

Dudenhofen (ots) - Am 07.03.2023 riefen mutmaßliche Trickbetrüger bei mehreren Personen in Dudenhofen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. In zwei Fällen täuschten sie den Angerufenen vor, dass es sich bei dem Anrufer um den Leiter der Polizeiinspektion Speyer handle und nannten auch dessen Namen. Die Anrufer erweckten jeweils den Eindruck, dass ein Einbruch ...

mehr