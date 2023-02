Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 42-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr verständigte ein Taxifahrer die Polizei, nachdem er in der Mercedesstraße in Sindelfingen auf einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann am Busbahnhof aufmerksam geworden war. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte ein 42-Jähriger angetroffen werden, der lauthals herumschrie und sich nicht eigenständig auf den Beinen halten konnte. In der Folge bewegte sich der Mann auf allen Vieren in Richtung des Streifenwagens und schlug mit der Faust gegen das Fahrzeug. Polizeilichen Anweisungen wollte er keine Folge leisten, versuchte die Beamten zu bespucken und tätlich anzugehen. Im weiteren Verlauf wurde der 42-Jährige mit Handschließen fixiert. Hiergegen wehrte er sich vehement durch körperliche Gegenwehr, Bedrohungen und Beleidigungen. Er wurde schließlich zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht und musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille nachgewiesen.

