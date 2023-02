Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten am Mittwoch zwischen 08.45 Uhr und 19.45 Uhr mutmaßlich durch die Terrassentür widerrechtlich in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mergentheimer Straße in Ludwigsburg-Hoheneck. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schränke. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden lediglich ein kleiner Bargeldbetrag sowie eine Sonnenbrille und ein Koffer entwendet. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an LUDWIGSBURG.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell