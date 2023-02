POL-LB: Weil der Stadt: Polizei setzt beim Fasnetsumzug Drohne ein

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr betraten eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann einen Friseursalon für Tiere in der Daimlerstraße in Herrenberg. In der Folge soll der Mann die Salonbesitzerin durch ein Gespräch abgelenkt und die Frau in der Zwischenzeit vom Thekenbereich eine grüne Ledergeldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet haben. Anschließend verließen die beiden ...

