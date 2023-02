Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230213.1 Sankt Michaelisdonn: Einbrecher am Werk

Sankt Michaelisdonn (ots)

In Sankt Michaelisdonn haben Einbrecher am vergangenen Wochenende gleich zwei Objekte heimgesucht. In einem Fall blieb es bei einem Versuch, im zweiten entwendeten die Täter Schmuck und Münzen.

Am Sonntag begaben sich Unbekannte in der Zeit von 14.20 Uhr bis 21.10 Uhr auf ein Grundstück im Erlengrund und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie einige Räume und erbeuteten Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die genaue Schadenssumme sowie die exakte Menge des Stehlguts war bei Anzeigenaufnahme noch unklar.

Unweit des ersten Tatortes, in der Klaus-Groth-Straße, suchten möglicherweise dieselben Unbekannten zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr ein weiteres Haus auf. Hier gelang es ihnen nicht, über eine Wohnzimmertür einzubrechen. Vermutlich war es der Hund der Geschädigten, der sich im Gebäude befand und der die Täter letztlich verscheuchte. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa tausend Euro liegen.

In keinem der beiden Fälle gibt es Hinweise auf die Täter. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich daher an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell