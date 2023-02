Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230210.2 Wacken: Autofahrer stößt gegen Baum und verletzt sich leicht

Wacken (ots)

Am Donnerstag um 19:30 Uhr fuhr ein 48jähriger Mann aus Bendorf mit seinem Auto auf der Schenefelder Straße (L130) von Schenefeld Richtung Wacken. Im Fahrbahnverlauf übersah dieser eine mittige Verkehrsinsel am Ortseingang und überfuhr diese. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich leicht. Das Fahrzeug wurde an der Front stark beschädigt, ebenso entstanden Schäden an Verkehrszeichen und Baum.

