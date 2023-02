Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230209.3 Glückstadt: Durchsuchungserfolg bei drei Personen wegen Drogenhandels

Glückstadt (ots)

Am Montag durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizei mit Unterstützung des zivilen Streifenkommandos zwei Wohnanschriften in Glückstadt und Sankt Margarethen, nachdem ein 26jähriger Glückstädter und seine 24jährige Mitbewohnerin in Zusammenhang mit verdächtigen Paketsendungen gebracht werden konnten. Bereits Mitte Januar beschlagnahmten Ermittler fünf Pakete, in denen nicht geringe Mengen Kokain, Amphetamin und Cannabis gefunden wurden. Ende des Monats folgten weitere Postsendungen mit Betäubungsmitteln, so dass die Staatsanwaltschaft Itzehoe Observationen beantragte. Am Montag beschlagnahmten Kriminalbeamte weitere Postsendungen, so dass insgesamt 12 Pakete mit einer Summe von circa 1,5 kg Cannabis, 1,3kg Amphetamin, 12g Kokain und etwas Ecstasy registriert wurden. Eine Durchsuchung bei der Wohnanschrift der beiden Glückstädter und der Wohnung der Mutter des Tatverdächtigen in Sankt Margarethen brachte diverse Pakete im Stile der bereits beschlagnahmten Sendungen zum Vorschein, ebenso Paketutensilien, die auf weitere geplante Sendungen schließen lassen. Auch die Smartphones der Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt. Des Weiteren kam es zur Beschlagnahme von 62.000 Euro Bargeld, welche der Mann in seiner Wohnung deponiert hatte. Der Glückstädter war bereits einschlägig wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln bekannt und auf Bewährung. Er wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

