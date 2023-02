Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230209.2 Krempe: Autofahrer fährt Radfahrerin an und verletzt sie schwer

Krempe (ots)

Am Donnerstag um 8 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Breite Straße/ Neuenbrooker Straße, bei der eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 53jähriger Kremper fuhr mit seinem Auto auf der Breiten Straße in Krempe mit Fahrtrichtung Grevenkop. Als dieser in die Neuenbrooker Straße abbog, kollidierte er mit einer vorfahrtberechtigten 59jährigen Radfahrerin aus Krempe, welche den Einmündungsbereich in Richtung Bahnhofstraße passierte. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich die Radfahrerin schwer im Schulterbereich. Rettungskräfte transportierten sie in das Klinikum Itzehoe.

