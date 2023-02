POL-IZ: 230209.1 Heide: Einbrecher wird entdeckt und flüchtet

Albersdorf (ots) - Am Samstag um 14 Uhr erledigte eine 86jährige Kundin aus Bendorf ihre Einkäufe in Begleitung ihrer Tochter in einem Supermarkt an der Friedrichstraße. Vermutlich im Packbereich bei der Kassenzone kam es zum Verlust der Geldbörse, nachdem zwei weibliche, etwas korpulentere Kundinnen Mutter und Tochter anrempelten. Danach war die Geldbörse mitsamt einer EC-Karte und einem mittleren zweistelligen ...

mehr