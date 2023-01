Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Reifenstecher (08.01.2023)

St. Georgen (ots)

Mehrere Reifen an einem geparkten Lastwagen und einer Baumaschine zerstochen hat ein Unbekannter im zurückliegenden Zeitraum von etwa vier Wochen in der Belchenstraße. Der Täter zerstach an einem MAN-Laster und einem Radlader des Herstellers Kubota mehrere Reifen und verursachte einen Schaden von rund 3.000 Euro. Die Fahrzeuge standen auf einem Freigelände vor einem ehemaligen EDEKA-Einkaufsmarkt. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

