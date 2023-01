Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto macht sich selbständig - 10.000 Euro Schaden 07.01.2023

Furtwangen (ots)

In der Straße "Auf dem Brend" hat sich am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr ein Auto selbständig gemacht. Eine 22-Jährige parkte ihren Audi A 5 wie gewohnt vor dem Eingang ihres Hauses und ging in das Gebäude. Der Wagen machte sich anschließend auf der leicht abschüssigen Straße selbstständig, rollte auf ein Wiesenstück und rutsche einen etwa 100 Meter breiten Abhang hinunter. Das Auto prallte am Beginn eines Waldstücks gegen mehrere Bäume und kam demoliert zum Stehen. Da der Automatik-Wahlhebel auf "P" stand ist unklar, wie das Auto wegrollen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell