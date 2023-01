Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schwerer räuberischer Diebstahl an Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es an einer Tankstelle in der Reichenaustraße zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 02.30 Uhr betrat der unbekannte Täter die Eni Tankstelle, entnahm aus dem Spirituosen-Regal zwei Flaschen Whiskey und verließ anschließend umgehend die Tankstelle ohne zu bezahlen. Ein 40-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle nahm die Verfolgung auf. Als er ihn eingeholt hatte, sprühte der Unbekannte dem Tankstellenmitarbeiter mehrmals mit Pfefferspray ins Gesicht, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete. Bereits vor dem Diebstahl hatte sich der unbekannte Täter längere Zeit im Bereich des Tankstellengeländes aufgehalten. Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 180 Zentimeter groß, Glatze, bekleidet war er mit einem schwarzen Wintermantel, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen der Unbekannte im Zeitraum zwischen Mitternacht und 02.30 Uhr im Bereich der Tankstelle aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

