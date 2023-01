Konstanz (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es an einer Tankstelle in der Reichenaustraße zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 02.30 Uhr betrat der unbekannte Täter die Eni Tankstelle, entnahm aus dem Spirituosen-Regal zwei Flaschen Whiskey und verließ anschließend umgehend die Tankstelle ohne zu bezahlen. Ein 40-jähriger ...

