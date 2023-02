POL-IZ: 230207.3 Itzehoe: Reifenstecher gesucht, Zeuge rief Polizei

Sankt Michaelisdonn (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist es in Sankt Michaelisdonn zu drei Einbrüchen gekommen. In zwei Fällen waren Vereinsheime betroffen, im dritten ein Gewerbebetrieb. In der Zuckerstraße gingen Unbekannte ein Vereinsheim an, indem sie an Fenstern und Türen hebelten und eine Fensterscheibe einzuschlagen versuchten. Sämtliche Anstrengungen ...

