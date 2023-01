Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfall mit Schwerverletztem

Rheine (ots)

Am frühen Samstagmorgen (21.01.2023) ist es gegen 03.03 Uhr an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Friedrich-Ebert-Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte zunächst an der Osnabrücker Straße einen Opel Vectra zu kontrollieren. Daraufhin beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Trotz der Anhaltesignale der Polizei setzte er seine Fahrt fort. Der Opel fuhr den Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er in die dortige Kreuzung, obwohl die Ampel für seine Fahrtrichtung rotes Licht zeigte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem querenden Ford C-Max. Dieser fuhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Rheine. Nach dem Zusammenstoß prallte der Ford gegen eine Grundstücksmauer. Der 55-jährige Ford-Fahrer aus Recke verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Mauer entstand Sachschaden. Der Fahrer des flüchtenden Opel, ein 21-jähriger Mann aus Rheine, zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhausgebracht. Es besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerstein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet. Für die Dauer Unfallaufnahme war die Kreuzung voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf 17.000 Euro geschätzt.

