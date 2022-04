Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Seitenscheibe an geparktem Auto eingeschlagen - Unbekannter entwendete Aktentasche mit Bargeld und Papieren - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 05.04.2022, gegen 13:00 Uhr, machte sich eine noch unbekannte Person an einem in einer Einfahrt auf der Heinrich-Heine-Straße in Bonn-Beuel geparkten Pkw zu schaffen.

Nachdem diese die Seitenscheibe der Beifahrertüre eingeschlagen hatte, entwendete er von einem Sitz eine Aktentasche, in der sich neben Bargeld auch diverse Schlüssel und Papiere befanden. Bei der Aktion wurde die Alarmanlage des Autos ausgelöst. Als der Fahrer seinen Wagen daraufhin aufsuchte, war die unbekannte Person bereits mit der Beute vom Ort des Geschehens geflüchtet.

Das zuständige KK 33 hat die Bearbeitung des Falles übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell