POL-ST: Rheine, VW Caddy überschlägt sich

Altenberge, Hostmar (ots) - Am Hang in Altenberge hebelten Einbrecher am Samstagnachmittag (21.01.23) gegen 18.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. So gelangten sie ins Haus. Aus einem Zimmer stahlen sie Schmuck im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Der Geschädigte wurde über einen Handyalarm über den Einbruch informiert. In Horstmar schlugen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.01.23) gegen 00.50 ...

mehr