Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geld aus Wohnhaus entwendet - Falsche Polizeibeamte ergaunerten 20.000 Euro

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Geld entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb begab sich an Christi Himmelfahrt (26.05.2022) zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße in ein Wohnhaus und entwendete daraus 450 Euro Bargeld. Zur fraglichen Zeit wurde auf dem Grundstück ein Tatverdächtiger beobachtet. Es handelte sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, der ca. 170 bis 180 cm groß und mit Jeanshose sowie einem grauen Pulli bekleidet war. Diese Person hatte blonde Haare und einen leichten Bartansatz. Es ist zu vermuten, dass die tatverdächtige Person sich am Tattag auf einem unweit entfernten Gartenfest aufgehalten hat. Wer zu der gesuchten Person bzw. zum Tatgeschehen weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Backnang: Falsche Polizeibeamte erbeuteten Bargeld

Ein Seniorenehepaar erhielt am Dienstagnachmittag von Betrügern einen Anruf, die sich als Polizisten ausgaben. Dem Ehepaar wurde von den falschen Polizisten vorgetäuscht, dass bei einem nahegelegenen Discounter ein Polizist angeschossen worden sei. Es gäbe nun konkrete Hinweise darauf, dass flüchtige Täter es auf die Wertgegenstände des Seniorenehepaars abgesehen hätten. Die Polizei plane nun zur Festnahme der Täter mit einer Diebesfalle. Hierzu wurde das Ehepaar angewiesen, ihr verfügbares Bargeld vor ihrem Haus in einer Tasche bereitzulegen. Weil das Seniorenehepaar die Betrugsmasche nicht erkannte, kamen sie der Anweisungen der Betrüger nach, woraufhin diese ca. 20.000 Euro Bargeld erbeuteten.

Wichtige Hinweise der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben oder als Diebesfall bereitzulegen!

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Seien Sie misstrauisch. Sind Sie in der Situation unsicher, ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn, nahe Verwandte oder rufen Sie die Polizei unter 110. Achtung, legen Sie zuvor ihr Telefon auf, unterbrechen Sie die Leitung mit den Anrufern und rufen dann die echte Polizei an!

- Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. Am besten Sie bewahren die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell