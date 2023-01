Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person - Zeugen gesucht!

Emsdetten (ots)

Am Sonntagmorgen (22.01.2023) ereignete sich auf der B481 in Emsdetten ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 09:08 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Pkw im Graben liegend, der offensichtlich vor einen Baum gefahren war. Bei Eintreffen der Polizei konnte ein 24jähriger Mann schwerstverletzt in dem Fahrzeug festgestellt werden. Der Mann konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr befreit und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die B481 bleibt für mehrere Stunden zwischen der "Teekotten-Kreuzung" und der Kreuzung "B481/ Elbersstr." gesperrt. Die Polizei hat für die Unfallaufnahme ein Unfallaufnahmeteam aus Münster hinzugezogen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann von Rheine aus kommend in Fahrtrichtung Münster unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Graben und prallte später nach Überschlag mit dem Dach des Pkw gegen einen Baum.

Pressevertreter waren vor Ort.

Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei melden.

