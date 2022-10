Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Computer und Werkzeug von Firmengelände gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (21. - 24. Oktober 2022) machten Einbrecher Beute in zwei Firmen in der Nederlandstraße. Die Unbekannten verschafften sich von der Straße "Königswinkel" aus gewaltsam Zugang zum Firmengebäude, indem sie eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein einwarfen. Aus dem Büroraum der ersten Firma klauten sie einen PC. Anschließend gelangten die Täter in die Halle sowie das Büro einer zweiten Firma. Hier entwendeten sie zwei weitere PC´s, einen Laptop und Werkzeug. Der Wert der gesamten Beute kann noch nicht genau beziffert werden. Zeuginnen und Zeugen richten ihre Beobachtungen zum Einbruch bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

