POL-LIP: Bad Salzuflen. Kleinkraftrad gestohlen.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte versuchten am frühen Montagmorgen (24. Oktober 2022) in den "Marktkauf" an der Heidenschen Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Tür und lösten dabei gegen 0:30 Uhr den Alarm aus. Daraufhin flüchteten sie vom Tatort. Wer Verdächtiges beobachtet hat, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

