POL-LIP: Lage. Einbrecher flüchten vom Tatort.

Bislang Unbekannte versuchten am frühen Montagmorgen (24. Oktober 2022) in den "Marktkauf" an der Heidenschen Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Tür und lösten dabei gegen 0:30 Uhr den Alarm aus. Daraufhin flüchteten sie vom Tatort. Wer Verdächtiges beobachtet hat, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

