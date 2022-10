Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal

Kükenbruch - Kurze Fahrt unter Alkoholeinfluss endet im Straßengraben

Lippe (ots)

(MO) Am Abend des 21.10.2022 setzte sich ein 51-jähriger in Extertal / Kükenbruch volltrunken in einen Pkw, fuhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Kükenbrucher Straße und von dort unmittelbar in den Straßengraben. Eine Zeugin wurde auf das im Graben liegende Fahrzeug aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Somit wurde ihm im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell