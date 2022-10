Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal

Langenholzhausen - Fußgängerin beim Vorbeifahren touchiert

Lippe (ots)

(MO) Am 21.10.2022, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 58-jährige aus Rinteln mit ihrem VW Caddy die Bruchstraße in Langenholzhausen. Dabei übersah sie die ihr, auf dem Grünstreifen entlang der Fahrbahn, entgegenkommende 22-jährige Fußgängerin und touchiert diese mit dem Außenspiegel des Pkw. Dadurch kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich leicht. Aufgrund dessen wurde sie in ein Klinikum eingeliefert.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell