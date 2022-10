Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Vorfahrt missachtet und vom Unfallort geflüchtet

Lippe (ots)

(MO) Am 21.10.2022, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger aus Detmold mit seinem Kleinkraftrad die Lagesche Straße in Detmold in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich zur Ernststraße wollte eine Frau mit ihrem Pkw nach rechts auf die Lagesche Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers. Dieser leitete umgehend eine Vollbremsung ein. Durch diese kam er jedoch zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich, ohne sich um den gestürzten Mann und die Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 05231 / 609-0 bei der Polizei zu melden.

