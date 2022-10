Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Um 19:41 Uhr am Donnerstagabend (20. Oktober 2022) betrat ein bislang Unbekannter den Verkaufsraum der Tankstelle "Q1" an der Schwalenberger Straße. Der mit einem roten Tuch maskierte Täter begab sich sofort hinter den Tresen. Dort hielt sich die 24-jährige Angestellte der Tankstelle auf, die zu der Zeit allein in dem Shop war. Der Räuber bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und forderte das Bargeld aus der Kasse. Er verstaute das Geld in einer dunklen Kunststofftasche und verschwand vermutlich fußläufig in Richtung Schwalenberg. Der Täter, der sich möglicherweise bereits vor der Tatzeit im Bereich der Tankstelle aufgehalten hat, wird wie folgt beschrieben: Eher klein, mit dunklen Augen und von schlanker Statur. Er sprach klares Hochdeutsch und war mit einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans und dunklen Sportschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Hinweise zu dem Tankstellenraub oder zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

