Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (19. Oktober 2022) auf dem Rad-/Gehweg der Engelbert-Kämpfer-Straße zugetragen hat. Gegen 15.30 Uhr war eine 57-jährige Frau aus Kalletal zu Fuß zwischen dem Rampendal und der Papenstraße unterwegs. Ein ihr entgegenkommender Radfahrer, der relativ schnell fuhr, touchierte die 57-Jährige Frau, die daraufhin stürzte und sich verletzte. Sie musste zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der unbekannte Radfahrer flüchtete in Richtung Rampendal/Bahnhof. Der Täter ist etwa 20 - 35 Jahre alt, verhältnismäßig groß und von schlanker Statur. Bekleidet war der Zweiradfahrer mit schwarzer Oberbekleidung. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem flüchtenden Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat zu melden; Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell