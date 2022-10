Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. LKW-Fahrer schubsen Lagenser zu Boden.

Lippe (ots)

Weil ihn das Fahrlicht eines stehenden LKWs geblendet hatte, sprach ein 58-jähriger Mann aus Lage den Trucker an. Dessen Gefährt stand am Mittwoch (19. Oktober 2022), gegen 6 Uhr, vor der Hauptzufahrt der Firma "Barkey" in der Gewerbestraße. Offenbar reizte die Ansprache den Fahrer derart, dass er aus seinem Führerhaus stieg, sich vor dem Lagenser aufbäumte und ihn anschrie. Plötzlich kam ein zweiter Fernfahrer dazu. Dieser stieß den 58-Jährigen zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Als der 58-Jährige sein Smartphone zur Hand nahm, trat es ihm einer der beiden Trucker aus der Hand. Die Fernfahrer, die gebrochen Deutsch und untereinander Polnisch oder Russisch sprachen, verfügen beide über einen europäischen Phänotypus und werden folgendermaßen beschrieben. Fahrer 1: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,75 m groß mit kurzen, dunkelblonden Haaren. Bekleidet war dieser Mann mit einem blau-grauen T-Shirt. Der zweite Tatverdächtige soll ca. 35 Jahre alt, ca. 1,80 - 1,85 m groß sein und kurze schwarze Haare haben. Dieser sei bekleidet mit einem dunkelblauen T-Shirt gewesen.

Wer morgens gegen 6 Uhr etwas beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der beiden LKW-Fahrer geben kann, setzt sich bitte telefonisch mit dem Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen in Verbindung; Telefon 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell