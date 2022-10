Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Fahndung mit Phantombild - wer kann Hinweise auf die Identität geben?

Lippe (ots)

Am frühen Morgen des 23.07.2022 (Samstag) soll eine zur Tatzeit 17-jährige Jugendliche in Lemgo-Brake Opfer eines Sexualdeliktes geworden sein. Gegen 7 Uhr fanden Zeuginnen die verstörte Jugendliche im Bereich der Sportanlage "Walkenfeld" und sahen einen Mann fortlaufen. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte ein Phantombild des Mannes gefertigt werden, das nunmehr nach einem richterlichen Beschluss veröffentlicht werden darf. Das Bild sowie eine Beschreibung des Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/89583

Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1.

