Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ermittlungserfolg der lippischen Polizei - drei Drogendealer in U-Haft.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe führte am Dienstag (18. Oktober 2022) einen Schwerpunkteinsatz in dem Park am Parkhaus "Lustgarten" durch. Dort halten sich seit Jahren Menschen der Obdachlosen- und Betäubungsmittelszene auf. Es handelt sich um eine relativ kleine, örtliche Szene, die von Polizei und Ordnungsamt regelmäßig kontrolliert wird. Häufig gehen mit dem Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln weitere Straftaten einher - die sogenannte Beschaffungskriminalität. Meist dreht es sich dabei um Diebstahlsdelikte und Hehlerei.

Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen der letzten Wochen führten schließlich auf die Spur einer Tätergruppe, die aus Albanien stammt. Diese treibt seit einiger Zeit einen regen Handel mit Betäubungsmitteln im Stadtgebiet von Detmold. Sie verkaufen auch an die örtliche Szene in dem Park. Insbesondre dealen diese Täter mit Marihuana und Kokain. Um dieser Tätergruppe habhaft zu werden, fand die konzentrierte Kontrolle in dem Park statt. Unterstützt wurde die Polizei Lippe bei dem Einsatz von Kräften der Einsatzhundertschaft aus Bielefeld sowie vom OA Detmold.

Zur Kontrollzeit hielten sich insgesamt 12 Personen in dem Park auf. Gegen sechs Personen mussten die Beamtinnen und Beamten Strafanzeigen schreiben, weil sie im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Gegen drei Männer erhärtete sich der Verdacht, dass sie im größeren Umfang mit Betäubungsmitteln Handel treiben. Alle drei sind der albanischen Tätergruppe zuzuordnen. Neben den Drogen fand man bei ihnen auch kleinere Geldscheine, die in Summe einen vierstelligen Eurobetrag ergaben. Die Männer im Alter zwischen 26 und 28 Jahren verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft gegen die drei an. Weiterhin stellte die Polizei Drogen sicher, die in einem Erd-Depot auf dem Gelände des Parks abgelegt worden waren. Wem diese Betäubungsmittel zuzuordnen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Um den Park offener und einsehbarer zu gestalten und zukünftige Maßnahmen von Polizei und Ordnungsamt zu erleichtern, führte die Stadt Detmold in dem Zuge Baum- und Strauchschnittarbeiten durch.

