Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bentorf. Brand auf der Terrasse.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen (19. Oktober 2022) stellte eine Bewohnerin eines Hauses in der Steinbrede einen Brand auf der Terrasse fest. Gegen 7:45 Uhr brannte dort ein Blumentopf aus Holz. Die Flammen hatten sich zwischenzeitlich auch auf die hölzerne Terrasse ausgebreitet. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden, so dass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Wer Mittwochmorgen in dem Zusammenhang etwas beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell