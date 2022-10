Polizei Lippe

POL-LIP: Lage

Hörste - Alkoholisiert mit dem E-Bike unterwegs und gestürzt

Lippe (ots)

(MO) Am Mittag des 21.10.2022 befuhr ein 56-jähriger aus Lage mit seinem E-Bike die Straße Hörster Bruch in Lage / Hörste. Dabei fuhr er gegen eine entleerte Mülltonne, welche vor einem Grundstück stand und kam mit dem Kopf auf dem Bordstein zu Fall. Der E-Bike-Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm, so dass er Kopfverletzungen erlitt und in ein Klinikum verbracht werden musste. Da der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell