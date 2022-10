Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Von mehreren Personen geschlagen und getreten

Lippe (ots)

(MO) In den späten Abendstunden des 21.10.2022 wurden zwei 27-jährige Männer aus Leopoldshöhe nach einem Kirmesbesuch im Bereich des Friedhofes in Leopoldshöhe von einer Personengruppe geschlagen und am Boden liegend getreten. Dabei wurden sie so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die Personengruppe flüchtete bis zum Eintreffen der Polizei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05231 / 609-0 bei der Polizei zu melden.

