Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Hostmar, Einbruch und Einbruchsversuch

Altenberge, Hostmar (ots)

Am Hang in Altenberge hebelten Einbrecher am Samstagnachmittag (21.01.23) gegen 18.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. So gelangten sie ins Haus. Aus einem Zimmer stahlen sie Schmuck im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Der Geschädigte wurde über einen Handyalarm über den Einbruch informiert. In Horstmar schlugen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.01.23) gegen 00.50 Uhr am Südring das Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss ein. Das betroffene Haus liegt neben einem Parkplatz, das Fenster in einem Innenhof. Der oder die unbekannten Täter gelangten nicht in die Wohnung. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Geschädigten waren in der Nacht durch Geräusche wach geworden und stellten das eingeschlagene Fenster fest. Ein Zeuge beobachtete eine unbekannte Person, die sich vom Tatort entfernte. Sie wird wie folgt beschrieben: Die Person trug eine olivfarbene Jacke und eine Jeans, dazu einen langen roten Pullover. Sie hatte eine Kapuze ins Gesicht gezogen. Die Polizei ermittelt zu den Taten und nimmt Zeugenhinweise entgegen, für Altenberge auf der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455, für Horstmar bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell