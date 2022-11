Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Zweiter Nachtrag zur Meldung: Gronau - Schwerer Verkehrsunfall auf der B54

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Bundesstraße 54;

Unfallzeit: Freitag, gegen 17.40 Uhr;

Am späten Freitagnachmittag verletzte sich ein 24-jähriger Autofahrer aus Herten bei einem Alleinunfall auf der B54 schwer. Er war aus den Niederlanden kommend in Richtung Ochtrup unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach links von der Straße abkam und sich überschlug. Rettungskräfte befreiten ihn aus dem im Graben liegenden Pkw und brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Fahrzeug fanden die Beamten bei der Unfallaufnahme in einer Tasche Schmerzmittel und neun Gramm Marihuana. Ein Arzt entnahm dem 24-Jährigen Blutproben, um zu klären, ob er zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Mitteln stand, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. Ein Abschleppunternehmen schleppte den erheblich beschädigten Wagen ab. Für die Dauer der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs kam es im Bereich der B 54 zu Verkehrsstörungen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell