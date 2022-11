Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholfahrt endet an Hauswand

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße/Kaiserstiege

Unfallzeit: 06.11.2022, 03.25 Uhr

In der Nacht zum Sonntag verletzte sich ein 20-jähriger Autofahrer aus Gronau bei einem Verkehrsunfall schwer. Er war auf der Kaiserstiege in Fahrtrichtung LAGA unterwegs, als eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde. Er beschleunigte augenscheinlich sein Fahrzeug erheblich, als das Polizeifahrzeug hinter ihm wendete. An der Einmündung Kaiserstiege/Gildehauser Straße prallte der 20-Jährige zunächst gegen eine Straßenlaterne und dann gegen eine Hauswand. Die Beamten trafen am Unfallort ein, als der Gronauer telefonierend aus dem Wagen ausstieg. Ein durchgeführter Atemalkoholtest deutete auf einen Wert von über 1,6 Promille hin. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Neben der Behandlung seiner Verletzungen entnahm ihm dort ein Arzt eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Die Feuerwehr kümmerte sich um die beschädigte Straßenlaterne. An dem Haus entstand ebenfalls Sachschaden. Der Führerschein des 20-Jährigen, der Pkw und das Mobiltelefon wurden sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell