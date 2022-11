Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Gronau

Vreden - Zeugenaufruf nach flüchtigem Straftäter

Ahaus / Gronau / Vreden (ots)

HINWEIS ZU IHRER SICHERHEIT

In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110. Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: 31.10.2022, 09:15 Uhr;

Am Reformationstag raubte ein zunächst Unbekannter in Vreden einen Wagen. Dazu stieg er zunächst in das Auto eines Vredeners unaufgefordert ein. Er bat darum, zu einem Autohaus gefahren zu werden. Der Fahrer kam dem nach. Am Zielort angekommen, erzwang der Täter unter Vorhalt eines Cuttermessers den Vredener, ihn nach Ahaus-Alstätte zu fahren. In der Bauerschaft Beßlinghook konnte sich der Geschädigte befreien und Anwohner um Hilfe bitten. Der Täter flüchtete mit dem Auto des Vredeners. Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen, einem 50 Jahre alten Mann dem Kreis Kleve. Nun sucht die Polizei mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen, der Bezüge nach Ahaus, Vreden und Gronau hat. Mutmaßlich benutzt der Flüchtige einen grauen VW Golf (Bj. 1999) mit den amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Borken. Weitere Informationen sowie das Foto sind dem Fahndungsportal der Polizei NRW zu entnehmen. Hier der Link dazu: https://polizei.nrw/fahndung/90756

Hinweise zu der Person sowie deren Aufenthaltsort nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (db)

