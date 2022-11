Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Fahrzeugbrand auf der Vennstraße

Heek (ots)

Ereignisort: Heek, Vennstraße;

Ereigniszeit: 06.11.2022, 05.35 Uhr;

Am frühen Sonntagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand vor einem Mehrfamilienhaus an der Vennstraße gerufen. Die Feuerwehr löschte einen etwa eineinhalb Meter vor dem Haus, in voller Ausdehnung brennenden, geparkten schwarzen 3er BMW und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Eine Fensterscheibe zerbrach infolge der starken Hitzeentwicklung. Nach den Löscharbeiten konnten die Anwohner in das Haus zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wer kann Angaben zu diesem Fahrzeugbrand machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell