Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrscheinkontrolleure angegriffen

Gera (ots)

Gera: Weil eine 18-jährige Fahrkartenkontrolleurin und ein 21-jähriger Fahrkartenkontrolleur einen Fahrgast in einer Straßenbahn ansprachen, um ihn zur Nutzung seiner Mund-Nasen-Bedeckung aufzufordern, eskalierte am 31.03.2022, gegen 21.40 Uhr, ein Streit in der Nürnberger Straße in Gera. Nach ersten Erkenntnissen mischte sich ein zunächst unbeteiligter Mann (40) in das Gespräch zwischen den Fahrkartenkontrolleuren und dem Fahrgast ein und es entbrannte eine verbale Auseinandersetzung zwischen ihm und den Kontrolleuren. Als die beiden Kontrolleure und der 40-jährige Mann die Straßenbahn an der Endhaltestelle Zeulsdorf verließen, warf eine bis dahin unbeteiligte Frau (32) eine Flasche auf die beiden Kontrolleure, ohne sie zu treffen. In der Folge schlug der 40-jährige Mann auf die Kontrolleure ein und bewarf diese mit Steinen. Diese wurde jeweils leicht im Gesicht verletzt. Die beiden Täter konnten noch am Tatort von der Polizei gestellt werden. Bei dem 40-jährigen Mann wurde ein Atemalkoholwert von knapp 2,7 Promille festgestellt. Beide erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden Geschädigten mussten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell