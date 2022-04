Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungseinsatz der Landespolizeiinspektion Gera in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Gleich zehn Objekte durchsuchten Beamte der Landespolizeiinspektion Gera mit der Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei des Freistaates Thüringen in den Morgenstunden des 31.03.2022 im Stadtgebiet von Ronneburg. Vorausgegangen waren dem Einsatz umfangreiche Ermittlungen gegen acht Beschuldigte - im Alter von 31 bis 46 Jahren - die in einem Großverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mündeten. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen konnten diverse Betäubungsmittel - in Form von Amphetamin, Marihuana, Kräuter- und Pilzmischungen und Ecstasy-Tabletten - aufgefunden werden. Zudem hoben die Beamten eine Cannabisplantage aus. Neben den Betäubungsmitteln wurde eine Vielzahl von Datenträgern sichergestellt, die in der Folge ausgewertet werden. Ein Beschuldigter (46) wurde vorläufig festgenommen. Seine Vorführung beim Haftrichter steht noch aus. Die anderen Beschuldigten wurden nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (JMV)

