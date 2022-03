Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer entzieht sich der Kontrolle

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 30.03.2022, gegen 10:20 Uhr sollte in Altenburg ein Pkw VW kontrolliert werden. Dieser entzog sich durch Flucht der polizeilichen Kontrolle. Der Fahrzeugführer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Borna. Dabei wurde er geblitzt, überfuhr mehrere Ampelanlagen bei "Rot" und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Das Fahrzeug konnte schließlich in Borna gestellt werden, wobei die beiden Insassen (männlich, weiblich) zu Fuß flüchteten. Dennoch konnten sie in der Folge gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme angeordnet. Zu dem Fahrzeug, welches einem Autohaus gehört, machte der 38-jährige Tatverdächtige keine Angaben. Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

